Столтенберг: Украина вступит в НАТО, вопрос в том, когда это произойдет

Киевская сторона получит членство к Североатлантическом альянсе, вопрос в том, когда это случится. Соответствующее утверждение, как пишет Telegram-канал BRIEF, высказал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии