РЖАКА

187 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Смерть в Херсоне. Срок для адвоката... (не юмор, детектив)

Смерть в Херсоне. Срок для адвоката... (не юмор, детектив)

Михаил Кербель                 (ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ)                             В тихом Херсоне         -  Убива-а- ют!  -  отчаянный крик запыхавшегося цыганёнка пронзил густую знойную тишину старой цыганской мазанки, в которой Мария Михайчак только что  прилегла вздремнуть после обеда.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх