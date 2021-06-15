Смерть в Херсоне. Срок для адвоката... (не юмор, детектив)

Михаил Кербель (ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ) В тихом Херсоне - Убива-а- ют! - отчаянный крик запыхавшегося цыганёнка пронзил густую знойную тишину старой цыганской мазанки, в которой Мария Михайчак только что прилегла вздремнуть после обеда.