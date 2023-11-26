Анохин: Раненых и разрушений при уничтожении БПЛА в Смоленской области нет

Руководитель Смоленской области Василий Анохин поделился информацией о том, что проведённая ВС РФ операция по уничтожению запущенного нацистами Киева дрона не привела к возникновению раненных и не нанесла урона инфраструктурной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии