Давыдов о Радулове: «Не уверен, что он подходит «Динамо» по стилю. Не понравился его сезон в «Ак Барсе» – много эмоций и личных амбиций»

Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе. – Что думаете по одному из самых ярких мастеров в истории КХЛ – Радулову? – Не уверен, что он по стилю подходит «Динамо».
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