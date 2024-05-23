Последний рывок: "Ростелеком Лицей" предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

Компания "Ростелеком" предоставляет возможность бесплатно закрепить или улучшить знания по основным предметам школьной программы на заключительном этапе подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ), которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года.