Зеленский о Вишнёвом: хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено Сегодня Зеленский заявил, что конкретные должностные лица государственного концерна «Укр.
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Зеленский о Вишнёвом: хранить оружие и боеприпасы возле жилых домов запрещено Сегодня Зеленский заявил, что конкретные должностные лица государственного концерна «Укр.
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