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Закон и Порядок

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Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Сатановский прервал молчание и сделал заявление: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

Интересная жизнь с Vera Star Как все мы наверняка помним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин не стал проводить ставшие уже традиционными мероприятия - Прямую линию, большую пресс-конференцию с представителями СМИ.

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Комментарии
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Андрей
жидопредсказателей развелось немеренно
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16 час.

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