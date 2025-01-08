Минобороны РФ сообщило об успехах войск "Восток" на территории Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за сутки составили до 160 военнослужащих, уничтожены артиллерийская установка Krab и бронемашина MaxxPro.
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