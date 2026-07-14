Кинотеатры «КАРО» обновили летнюю программу лояльности

Сеть кинотеатров «КАРО» обновила программу лояльности КАРОНА на летний сезон. Теперь участники могут обменять баллы на подарки и сертификаты, доступные в различных городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
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