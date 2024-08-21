РИА «Новости»: американская ЧВК не стала комментировать участие в операциях ВСУ

Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы могли участвовать в нападениях ВСУ на Курскую область, отказалась комментировать причастность к операции, сославшись на запрет со стороны СБУ.
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