Эксперт рассказал, как защититься от тополиного пуха аллергикам

Из-за жаркой погоды в Москве на пару недель раньше обычного начал летать тополиный пух. Для многих жителей столицы это означает начало сезонной аллергии, поскольку пух тополей переносит пыльцу некоторых трав.
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