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Рогов: ВСУ активно маневрируют на Запорожском направлении, чтобы запутать разведку РФ

Рогов: ВСУ активно маневрируют на Запорожском направлении, чтобы запутать разведку РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском участке линии боевого соприкосновения в последние недели активно перемещают свою технику, чтобы запутать российскую разведку.

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