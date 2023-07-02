Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском участке линии боевого соприкосновения в последние недели активно перемещают свою технику, чтобы запутать российскую разведку.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском участке линии боевого соприкосновения в последние недели активно перемещают свою технику, чтобы запутать российскую разведку.
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