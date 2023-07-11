О военных корреспондентах, информационной войне и ответственности

Николай Герасименко

Одна тварь беглая из Хохлостана по фамилии Роджерс нарек наших заслуженных военных журналистов, делающих репортажи с переднего края линии соприкосновения, мерзким эпитетом "военкуры". А такие как ты, диванный боец, повторяешь эту мерзость. У автора явно личная неприязнь к военным журналистам, вот и поливает их грязью по поводу и без. Сладков сказал ерунду, но извинился за это. Авторишка накрапал многобуквенный унижающий военкоров эпистолярий, при чём не первый уже и тут же нашлись не нюхавшие пороху подхрюкивающие и визглявые особи и слились в хоровом экстазе.