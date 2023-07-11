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О военных корреспондентах, информационной войне и ответственности

О военных корреспондентах, информационной войне и ответственности

В качестве эпиграфа: до полного овладения Москвой силами ВСУ осталось два-три поста Сладкова в Telegram.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Одна тварь беглая из Хохлостана по фамилии Роджерс нарек наших заслуженных военных журналистов, делающих репортажи с переднего края линии соприкосновения, мерзким эпитетом &quot;военкуры&quot;. А такие как ты, диванный боец, повторяешь эту мерзость. У автора явно личная неприязнь к военным журналистам, вот и поливает их грязью по поводу и без. Сладков сказал ерунду, но извинился за это. Авторишка накрапал многобуквенный унижающий военкоров эпистолярий, при чём не первый уже и тут же нашлись не нюхавшие пороху подхрюкивающие и визглявые особи и слились в хоровом экстазе.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
На  войне  убивают  людей...  Тем  более  , убивают неприятную  ПРАВДУ  ...Которая  вредна  воюющей  армии...Правда  идет к  руководителям  операции  через закрытые  каналы  разведки...  А  общественности  нужна  поднимающая  дух  информация  ,  то  есть бодрая  пропаганда ,  ведущая  к  победе...
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8 час.
Nikolay Zakharov
И ты не последний в этом экстазе.
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4 час.

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