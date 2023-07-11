В качестве эпиграфа: до полного овладения Москвой силами ВСУ осталось два-три поста Сладкова в Telegram.
О военных корреспондентах, информационной войне и ответственности
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Николай Герасименко
Одна тварь беглая из Хохлостана по фамилии Роджерс нарек наших заслуженных военных журналистов, делающих репортажи с переднего края линии соприкосновения, мерзким эпитетом "военкуры". А такие как ты, диванный боец, повторяешь эту мерзость. У автора явно личная неприязнь к военным журналистам, вот и поливает их грязью по поводу и без. Сладков сказал ерунду, но извинился за это. Авторишка накрапал многобуквенный унижающий военкоров эпистолярий, при чём не первый уже и тут же нашлись не нюхавшие пороху подхрюкивающие и визглявые особи и слились в хоровом экстазе.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
На войне убивают людей... Тем более , убивают неприятную ПРАВДУ ...Которая вредна воюющей армии...Правда идет к руководителям операции через закрытые каналы разведки... А общественности нужна поднимающая дух информация , то есть бодрая пропаганда , ведущая к победе...
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8 час.
Nikolay Zakharov
И ты не последний в этом экстазе.
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4 час.
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