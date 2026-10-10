ИИ самостоятельно разработал 105 архитектур нейросетей — лучшая почти втрое превзошла прирост Mamba2

Лучший вариант улучшил средний результат базовой модели на 0,97 процентного пункта против 0,34 у Mamba2 Система ASI-Arch самостоятельно разработала 105 архитектур нейросетей, показавших лучшие результаты в ходе контролируемых испытаний.
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