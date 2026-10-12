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Сборная России сыграет в ретро-форме в память о Никите Симоняне

Сборная России сыграет в ретро-форме в память о Никите Симоняне

Российский футбольный союз (РФС) планирует посвятить памяти легенды отечественного футбола Никиты Симоняна ближайший домашний матч сборной России, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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