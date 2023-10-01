Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Естественно! Россия пережила Перестройку. И сейчас выползает из ямы. Теперь в нее погружается Запад. Качели белой расы)) Теперь на Европу идет Перестройка. Был распад Советского Союза. Теперь будет распад Евросоюза. И все то же самое- деиндустриализация, проводимая теми же силами англосаксов, безработица, нишета, криминал.

АС

Анатолий Страшко

Соловьёв, для меня неожиданность в вашем посте. В том то и дело, что большевики, возможно, по форме и похожее тогда говорили -против царя и буржуев, а вот по содержанию ой как отличался их замысел. И мы это все видели в СССР. Соловьёв, Вы случайно не бывший антисоветчик и нынешний бандерлог?