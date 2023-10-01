Раньше только Киев отмечался написанием "Россия" с маленькой буквы, "переименованием" не принадлежащих ему городов, намерением перекрестить Россию в Московию и прочим подобным аутотренингом, превращающим паршивую реальность в победную виртуальность.
Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину
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zn
zygmund nedialkow
Развалили СОЮЗ кончат и Европу.
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3 час.
Natalija Osminina
Естественно! Россия пережила Перестройку. И сейчас выползает из ямы. Теперь в нее погружается Запад. Качели белой расы)) Теперь на Европу идет Перестройка. Был распад Советского Союза. Теперь будет распад Евросоюза. И все то же самое- деиндустриализация, проводимая теми же силами англосаксов, безработица, нишета, криминал.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Соловьёв, для меня неожиданность в вашем посте. В том то и дело, что большевики, возможно, по форме и похожее тогда говорили -против царя и буржуев, а вот по содержанию ой как отличался их замысел. И мы это все видели в СССР. Соловьёв, Вы случайно не бывший антисоветчик и нынешний бандерлог?
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3 час.
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