Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Шах
    Не видят: считают, что лучшие страны - страны Евросоюза и НАТО. Пока они радуются, что не с Россией и с русскими (мы ..."Вредить русским ...
  • Михаил Пантюхин
    Те, кто верят пиндостана- ИДИОТЫ!!! КОНЧЕННЫЕ!!! У сша много уязвимых мест и в экономике и в международных отношениях...Мир ошеломлен: СШ...
  • Георгий Михалев
    Усыпить нах.й скотов! Чтобы не выепывались.Лондон, гудбай! М...

Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Рост ожесточения по пути к победе. Как на наших глазах Европа в отношении к России превращается в Украину

Раньше только Киев отмечался написанием "Россия" с маленькой буквы, "переименованием" не принадлежащих ему городов, намерением перекрестить Россию в Московию и прочим подобным аутотренингом, превращающим паршивую реальность в победную виртуальность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
zn
zygmund nedialkow
Развалили СОЮЗ кончат и Европу.
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Естественно! Россия пережила Перестройку.  И сейчас выползает из ямы. Теперь в нее погружается Запад. Качели белой расы)) Теперь на Европу идет Перестройка. Был распад Советского Союза. Теперь будет распад Евросоюза. И все то же самое- деиндустриализация, проводимая теми же силами англосаксов, безработица, нишета, криминал.
Ответить
3 час.
АС
Анатолий Страшко
Соловьёв, для меня неожиданность в вашем посте. В том то и дело, что большевики, возможно, по форме и похожее  тогда говорили -против царя и буржуев, а вот по содержанию ой как отличался  их замысел. И мы это все видели в СССР. Соловьёв, Вы случайно не бывший антисоветчик и нынешний бандерлог?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх