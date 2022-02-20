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Прочность Samsung Galaxy S22 Ultra проверили на видео

Блогер под ником PBKreviews протестировал новый флагманский смартфон Samsung на прочность. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра блогер с неудовлетворением заметил, что защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.

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