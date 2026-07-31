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Лариса Долина рассказала о специальной социальной пенсии, которую получает пять лет

Лариса Долина рассказала о специальной социальной пенсии, которую получает пять лет

Народная артистка Лариса Долина высказалась о государственной поддержке, которую получают она и другие деятели искусства.

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Комментарии
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Александр Семкин
Дырку от бублика этой кудельман. Я бы напился от души. Мразь.
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