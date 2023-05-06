Аргументы недели

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В Нижегородской области выставляют блокпосты после взрыва машины писателя Прилепина

Правоохранительные органы выставляют блокпосты в Нижегородской области после того, как неизвестные подложили взрывное устройство на днище машины Захара Прилепина.

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