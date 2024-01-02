Экс-глава МИД Австрии заявила об изменившейся позиции Запада по Украине

Запад изменил свою позицию в отношении Украины, он больше не ждет победы Киева. Об этом 31 декабря заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебеном на его YouTube-канале.
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