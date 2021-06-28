«Звезда» Бероева…

Politik.0 22 июня актер Егор Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы», с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора», который обязаны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии.
Politik.0 22 июня актер Егор Бероев пришёл на церемонию вручения телевизионной премии «ТЭФИ-Летопись Победы», с нашитой на пиджак жёлтой звездой — «знаком позора», который обязаны были носить евреи на территориях, подконтрольных нацистской Германии.
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