Анна Седокова попыталась оправдаться, за появление на светском мероприятии в откровенном наряде

После смерти Яниса певица Анна Седокова старается продолжать жить как прежде. Она начала записывать новые песни и посещать светские мероприятия, но каждый её выход на публику сопровождается волной критики.
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