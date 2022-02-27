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Путин выразил признательность военнослужащим Сил специальных операций на Украине

Путин выразил признательность военнослужащим Сил специальных операций на Украине

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, выразив особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют воинский долг в ходе специальной операции на Украине:.

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