Путин выразил признательность военнослужащим Сил специальных операций на Украине

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, выразив особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют воинский долг в ходе специальной операции на Украине:.
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником, выразив особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют воинский долг в ходе специальной операции на Украине:.
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