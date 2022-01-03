«Синдром Бабченко-Гордона»: Захарова отреагировала на отъезд из РФ журналиста Цимбалюка

В МИД РФ отреагировали на заявления украинского журналиста Романа Цимбалюка.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдромом Бабченко-Гордона».
В МИД РФ отреагировали на заявления украинского журналиста Романа Цимбалюка.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдромом Бабченко-Гордона».
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