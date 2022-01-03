НТВ

913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Синдром Бабченко-Гордона»: Захарова отреагировала на отъезд из РФ журналиста Цимбалюка

«Синдром Бабченко-Гордона»: Захарова отреагировала на отъезд из РФ журналиста Цимбалюка

В МИД РФ отреагировали на заявления украинского журналиста Романа Цимбалюка.Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова объяснила отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка «синдромом Бабченко-Гордона».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх