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«Необходимо сплочение»: известные приморцы — о патриотизме и поддержке СВО

«Необходимо сплочение»: известные приморцы — о патриотизме и поддержке СВО

«Я не только большой патриот своей страны, я ещё являюсь председателем общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае, — говорит Роман Нечаев, директор Приморского краевого центра народной культуры.

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