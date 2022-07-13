«Я не только большой патриот своей страны, я ещё являюсь председателем общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае, — говорит Роман Нечаев, директор Приморского краевого центра народной культуры.
«Я не только большой патриот своей страны, я ещё являюсь председателем общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае, — говорит Роман Нечаев, директор Приморского краевого центра народной культуры.
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