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Space.com: в звездную систему TRAPPIST-1 передали послание с рекламой Земли

Space.com: в звездную систему TRAPPIST-1 передали послание с рекламой Земли

Американская группа ученых и лингвистов из города Лексингтон в штате Кентукки записала и отправила в космос первое в своем роде рекламное объявление для обитателей иных миров с призывом посетить нашу планету и Лексингтон в частности в качестве туристов.

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