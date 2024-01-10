Space.com: в звездную систему TRAPPIST-1 передали послание с рекламой Земли

Американская группа ученых и лингвистов из города Лексингтон в штате Кентукки записала и отправила в космос первое в своем роде рекламное объявление для обитателей иных миров с призывом посетить нашу планету и Лексингтон в частности в качестве туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии