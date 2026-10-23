⚡️ Шестеро военнослужащих из Крыма возвращаются в РФ в ходе обмена пленными с Украиной «Впервые с 2022 года удалось добиться возвращения 31 военнослужащего из ДНР и 13 из ЛНР.
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