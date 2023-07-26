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14 историй о том, что подростковый период — это испытание на прочность почище, чем «Форт Боярд»

14 историй о том, что подростковый период — это испытание на прочность почище, чем «Форт Боярд»

Юность у многих ассоциируется со школьными шалостями, экспериментами со стилем, первыми поцелуями. Но часто в комплекте к этим приятным вещам идут еще и постоянные конфликты с родителями и переживания по поводу стремительно меняющегося тела.

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