❗️ Виновника прошлогоднего смертельного ДТП в Сакском районе приговорили к 3 годам лишения свободы В июле 2023 года, осужденный ехал за рулем легковушки Volkswagen по дороге «Симферополь-Евпатория».
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❗️ Виновника прошлогоднего смертельного ДТП в Сакском районе приговорили к 3 годам лишения свободы В июле 2023 года, осужденный ехал за рулем легковушки Volkswagen по дороге «Симферополь-Евпатория».