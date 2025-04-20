Путин наводит порядок: составят список недружественного бизнеса, ушедшего из России

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и постоянно обновлять специальный перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые после 22 февраля 2022 года свернули или сократили бизнес в РФ.
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