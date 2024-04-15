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Регион 29

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Евгений Дергаев провёл мастер-класс для юных архангельских хоккеистов

Лучший бомбардир и капитан «Водника» откликнулся на приглашение тренера СШОР «Поморье» — своего бывшего партнера по юношеской команде Дмитрия ВасковскогоЛучший бомбардир и капитан «Водника» откликнулся на приглашение тренера СШОР «Поморье» — своего бывшего партнера по юношеской команде Дмитрия Васковского— Здорово, что Евгений Александрович каждое межсезонье откликается на просьбу поучаствовать в проведении мастер-класса.

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