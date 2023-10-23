Новинки сельхозтехники от ATC-Agrotehcomerț на «Молдагротех-2023»

Компания ATC-Agrotehcomerț, входящая в DAAC Hermes grup, на проходящей в МВЦ "Молдэкспо" выставке "Молдагротех-2023" по традиции представила широкую гамму сельхозтехники от производителей разных стран, в том числе ряд новинок.
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