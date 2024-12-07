Гуфу сняли браслет, но радоваться рано: следствие продолжается

Известному российскому рэперу Гуфу, чье настоящее имя Алексей Долматов, смягчили меру пресечения после инцидента, произошедшего в бане, когда артист оказался в центре скандала за пьяный дебош и драку с сотрудником полиции.
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