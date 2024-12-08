Учёный Марьинский объяснил появление комаров на сугробах в Подмосковье

После снегопада в Московской и Кировской областях жители заметили зимних комаров на сугробах. Ученый Вадим Марьинский объяснил это явление, подчеркнув их безопасность и уникальные биологические особенности.
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