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GTA VI будет работать при 30 к/с. Показанный вчера геймплей записывали на базовой PS5

GTA VI будет работать при 30 к/с. Показанный вчера геймплей записывали на базовой PS5

Уровень графики очень высокий После того, как Rockstar показала почти полчаса геймплея GTA VI, об игре появились новые подробности от самой студии и журналистов, опробовавших проект.

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