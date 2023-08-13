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Штурмовые группы 6-й армии ВС России взяли два новых опорника ВСУ под Купянском

Штурмовые группы 6-й армии ВС России взяли два новых опорника ВСУ под Купянском

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, занимая новые позиции. Согласно последней информации, поступившей от пресс-службы группировки войск "Запад", штурмовым отрядам удалось взять еще два опорника в районе Ольшаны.

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