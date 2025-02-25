Пролог Pathologic 3: Quarantine выходит 17 марта и будет бесплатным Студия Ice-Pick Lodge совме...

Пролог Pathologic 3: Quarantine выходит 17 марта и будет бесплатнымСтудия Ice-Pick Lodge совместно с HypeTrain Digital объявила дату выхода Pathologic 3: Quarantine – бесплатного пролога к новой игре в культовой серии “Мор”.
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