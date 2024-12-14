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Действительно ли терминалы Т-Банка перестанут принимать MasterCard и Visa?

Действительно ли терминалы Т-Банка перестанут принимать MasterCard и Visa?

Позже представитель банка опроверг это сообщение, назвав его ошибкой. На горячей линии редакции также подтвердили, что никаких проблем с обслуживанием MasterCard и Visa не ожидается Накануне банк разослал клиентам сообщение, что «с 1 января терминалы некоторых банков могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa.

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