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proavto21

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Почему у двухтактного двигателя всё-таки есть выпускной клапан и зачем судовым гигантам крейцкопф

Почему у двухтактного двигателя всё-таки есть выпускной клапан и зачем судовым гигантам крейцкопф

Когда речь заходит о двухтактных двигателях, в голове сразу всплывают бензопилы, мопеды и газонокосилки — лёгкие, шумные, прожорливые агрегаты, работающие на смеси бензина с маслом.

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