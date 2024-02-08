Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сами признались: В Одесском порту уничтожено 109 объектов

Сами признались: В Одесском порту уничтожено 109 объектов

Политнавигатор Страшно подумать, скольких людей нацисты упрятали за решетку за посты вроде «ПВО попала в курятник» — как же, рассекречивание для врага важных стратегических локаций! Что уже говорить о реальных стратегических структурах, окученных ВСУ, вроде одесского порта, где были и прилеты, и ПВО, не скупясь, работала, в щепки разнося вокруг жилые застройки и музейную часть города.

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