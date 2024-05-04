4 мая отмечается страстная, или Великая, суббота — народно-христианский праздник. Это последний день перед Пасхой.
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4 мая отмечается страстная, или Великая, суббота — народно-христианский праздник. Это последний день перед Пасхой.