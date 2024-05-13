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Царьград

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Врачи: работающие сидя жители России стареют быстре

Врачи: работающие сидя жители России стареют быстре

Такой образ жизни ускоряет развитие деменции.Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась в своем телеграмм-канале информацией о последствиях сидячего образа жизни.

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