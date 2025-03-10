Строительные нормы против потребительского терроризма

Минстрой установил новые требования к отделке квартир. Это должно сбить волну потребительского экстремизма при приемке жильяИТАР-ТАСС/МИХАИЛ МОРДАСОВ Только за 2023–2024 годы дольщики с юристами-оценщиками взыскали с девелоперов порядка 150 млрд рублейчитайте на monocle.