Строительные нормы против потребительского терроризма

Минстрой установил новые требования к отделке квартир. Это должно сбить волну потребительского экстремизма при приемке жильяИТАР-ТАСС/МИХАИЛ МОРДАСОВ Только за 2023–2024 годы дольщики с юристами-оценщиками взыскали с девелоперов порядка 150 млрд рублейчитайте на monocle.
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