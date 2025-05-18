В Архангельске перекроют улицу Советскую

В связи с этим с 19 мая движение муниципальных маршрутов № 1, 3, 3А, 7, 15 и 16 будет изменено.19 мая с 8:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по улице Советской на участке от улицы Пионерской до улицы Профсоюзной.