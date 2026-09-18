Фиджи объявили чрезвычайную ситуацию из-за резкого роста случаев ВИЧ

Фиджи объявили национальную чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии ВИЧ. В стране с населением менее миллиона человек с вирусом живет каждый 60-й взрослый, а лечение получают всего 22% пациентов.
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