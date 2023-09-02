«ЦСКА делает правильно. ИИХФ надо послать по-русски, открытым способом и как можно дальше». Александр Тихонов о деле Федотова

В августе Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.