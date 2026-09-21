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Регион 29

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Администрация Северодвинска сообщила о наличии топлива на заправках 21 сентября

Администрация Северодвинска сообщила о наличии топлива на заправках 21 сентября

На большинстве АЗС города дизтопливо и бензин доступны, но с лимитами от 30 до 400 литров, а на некоторых станциях бензин временно отсутствует — поставки ожидаются в течение дня.

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