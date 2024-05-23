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  • Юрис Хартманис
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Ученые ИПГ: сразу три сильные вспышки на Солнце произошли 22 мая 2024

Ученые ИПГ: сразу три сильные вспышки на Солнце произошли 22 мая 2024

В среду, 22 мая, ученые зафиксировали нашумевшие три сильные вспышки на поверхности звезды.Институт прикладной геофизики (ИПГ) сообщил о необычных событиях, которые произошли в рентгеновском диапазоне.

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