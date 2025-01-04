Президент Украины Владимир Зеленский, "продавший свою страну", сравнивает себя с Иисусом Христом. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя заявление Зеленского о том, что после встречи с ним обездвиженный украинский военнослужащий начал ходить.