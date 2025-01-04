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Журналист Боуз сообщил, что Зеленский сравнивает себя с Иисусом Христом

Журналист Боуз сообщил, что Зеленский сравнивает себя с Иисусом Христом

Президент Украины Владимир Зеленский, "продавший свою страну", сравнивает себя с Иисусом Христом. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), комментируя заявление Зеленского о том, что после встречи с ним обездвиженный украинский военнослужащий начал ходить.

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