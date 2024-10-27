Иран оставил за собой право на законный и легитимный ответ на атаку Израиля

Глава иранского постоянного представительства при Организации Объединённых Наций Саид Иравани направил руководству Совета Безопасности объединения документ, в котором проинформировал о планах дать ответ на удары израильских Вооружённых сил.
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